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【烏克蘭戰爭】烏指俄軍違反停火協議 恢復炮擊行動

環球政治 14:12 2022/03/06

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烏克蘭與俄羅斯原定上周六（5日）達成暫時停火協議，開啟馬里烏波爾及附近小鎮伏爾諾華卡的人道走廊，讓平民安全撤離。但烏克蘭軍指控俄軍違反雙方停火協議，恢復於上述兩地的炮擊行動，俄軍則否認烏軍說法。

【烏克蘭戰爭】俄同意兩地暫時停火 開人道走廊讓平民撤離 【下一頁】

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俄羅斯和烏克蘭均宣布，他們已於上周六較早時同意在主要港口城市馬里烏波爾（Mariupol）和鄰近城市伏爾諾華卡（Volnovakha）暫時停火，以在兩地設人道主義走廊疏散平民。

但撤離行動開始一段時間後，馬里烏波爾市議會表示俄軍繼續砲擊該市及周邊地區。市議會要求所有馬里烏波爾居民疏散至避難所，強調仍與俄方進行談判確保設立一條安全路線讓平民撤離當地。

社交媒體上的片段顯示平民試圖逃離當地時的混亂情況。英國廣播公司（BBC）引述馬里烏波爾的居民指，他在街上每隔3至5分鐘就聽到炮擊聲，也看到有開車試圖離開的居民也要折返，認為人道主義走廊沒有作用。

烏克蘭副總理Iryna Vereschuk也在社交媒體Telegram的一段影片中，指控俄軍違反停火協議及拒絕履行人道主義義務。

她批評俄軍使用重型武器炮擊伏爾諾華卡，又指兩方軍隊正於馬里烏波爾和扎波羅熱（Zaporizhzhia）之間的路線上交戰。

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但俄羅斯否認針對平民。俄羅斯新聞社（RIA）報道，俄羅斯國防部指出仍沒有人使用人道主義走廊，指烏克蘭民族主義者阻止當地平民撤離。

英國國防部則譴責俄羅斯提議在馬里烏波爾停火，指俄羅斯試圖轉移焦點及給予軍隊重新布防的時間。國防部更批評俄軍透過指控烏軍違反停火協議，或會試圖推卸對當地平民傷亡的責任。

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責任編輯：鄭錦玲

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