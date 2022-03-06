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【烏克蘭戰爭】普京警告 視各國在烏設禁飛區為參戰

環球社會熱點 14:33 2022/03/06

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俄羅斯與烏克蘭戰爭持續，西方各國正討論是否要設立禁飛區限制俄羅斯。俄羅斯總統普京警告任何國家在烏克蘭上空設立禁飛區，都會被視為參戰。普京表示，設立禁飛區會對世界產生災難性後果。普京重申，俄羅斯希望烏克蘭去軍事化、去納粹化及保持中立。

俄同意兩地暫時停火 開人道走廊讓烏克蘭平民撤離 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）上周六（5日）與俄羅斯航空公司員工會面時表示，所有在烏克蘭設立禁飛區的國家，俄羅斯都會視其為參與俄烏軍事衝突。普京其後補充指，設立禁飛區對歐洲乃至整個世界都會產生巨大且為災難性後果。

普京重申俄羅斯行動旨在令烏克蘭去軍事化及納粹化，保障俄語區，令烏克蘭保持中立。普京亦批評西方國家對俄羅斯實施制裁猶如宣戰，但指事情目前尚未惡化至這種程度。

澤連斯基批北約不設禁飛區 為俄軍轟炸開綠燈 【下一頁】

普京同時澄清，俄羅斯未有計劃實施戒嚴。他指只有在發生外部侵略的情況下才會實施戒嚴，目前未有發生類似情況，亦希望未來不會發生。他更否認俄羅斯就烏克蘭特殊軍事行動徵兵入伍，重申未來亦未有類似計劃。

責任編輯：李俊儀

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