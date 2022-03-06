【俄烏局勢】 新加坡罕見制裁俄羅斯 包括實施金融制裁和出口管制

新加坡外交部公布制裁俄羅斯的具體措施，當中禁止國內銀行和金融機構與4間俄羅斯銀行交易或建立商業關係，同時也對「可作為武器傷害烏克蘭人民，以及有助發動網路攻擊的物品」實施出口管制。聲明強調，不能接受俄羅斯政府侵犯另一個主權國家的主權和領土完整，認為對如新加坡般的小國來說是危險先例，必須強烈譴責。

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聲明中指，禁止向指定俄羅斯銀行及實體﹑在俄羅斯的金融活動及有利俄羅斯政府的募款實施制裁，數碼支付代幣服務亦被禁止協助任何可能規避制裁的交易，而措施適用於所有新加坡金融機構。另外，禁止向俄羅斯轉讓以下物品，包括軍事物資清單中的所有物品，以及2021年戰略物資（管制）令兩用物資清單中「電子」、「計算機」和「電信和信息安全」類別中的所有物品。

據彭博指，新加坡罕見在聯合國安理會未通過譴責案的情況下，對外國實施制裁與譴責。

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記者：郭秀慧