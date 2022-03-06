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【疫市物流】貨運平台GOGOX如常提供上門速遞服務 另與alfred24合作 擴大物流服務覆蓋

理財智慧 14:34 2022/03/06

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本港疫情持續嚴峻，香港郵政昨日（5日）宣布，由下周一（7日）起，暫停提供本地郵政速遞及本地包裹服務，直至另行通知。與此同時，傳統物流公司如香港順豐速運已表示，暫停上門收派服務，導致物流供應鏈出現延誤。

同場加映﹕【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

貨運平台GOGOX表示，為進一步滿足中小企的送貨需求，宣布與alfred24合作，將物流服務擴展至500間便利店及180個智能櫃、自提點，使物流覆蓋更全面。GOGOX更指，將會堅守崗位繼續提供即時、4小時及即日的上門速遞服務。

【大行報告】瑞銀料社交距離措施或維持逾90日 2至3月零售或大跌兩成 看好領展疫市下跑贏行業【見下頁

    點擊圖片放大
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此外，GOGOX讓用戶以無合約、按需使用的模式營運 ，以減低各行業的物流壓力及保持現金流。同時，為保護平台夥伴的安全及提供安心的物流服務予大眾，GOGOX將提供兩萬套快速檢測劑，免費派發部份檢測劑給活躍的司機及速遞員，以及讓平台夥伴以GOGOX資助價購買檢測劑。

同場加映﹕【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

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記者：郭秀慧

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