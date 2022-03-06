【疫市物流】貨運平台GOGOX如常提供上門速遞服務 另與alfred24合作 擴大物流服務覆蓋

本港疫情持續嚴峻，香港郵政昨日（5日）宣布，由下周一（7日）起，暫停提供本地郵政速遞及本地包裹服務，直至另行通知。與此同時，傳統物流公司如香港順豐速運已表示，暫停上門收派服務，導致物流供應鏈出現延誤。

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貨運平台GOGOX表示，為進一步滿足中小企的送貨需求，宣布與alfred24合作，將物流服務擴展至500間便利店及180個智能櫃、自提點，使物流覆蓋更全面。GOGOX更指，將會堅守崗位繼續提供即時、4小時及即日的上門速遞服務。

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此外，GOGOX讓用戶以無合約、按需使用的模式營運 ，以減低各行業的物流壓力及保持現金流。同時，為保護平台夥伴的安全及提供安心的物流服務予大眾，GOGOX將提供兩萬套快速檢測劑，免費派發部份檢測劑給活躍的司機及速遞員，以及讓平台夥伴以GOGOX資助價購買檢測劑。

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記者：郭秀慧