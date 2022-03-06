【財爺網誌】陳茂波指即使出行受限 港金融市場必定保持開放 金融體系可轉為備用混合模式

財政司司長陳茂波今日（6日）發表網誌指，很多機構已因應防疫措施而做好預案，即使因任何原因導致出行受阻受限，香港金融市場必定會繼續保持開放，股票、衍生工具、債券、貨幣、外匯等市場會如常交易運作。為確保業務能持續運作，整個金融體系（包括金融基建、主要系統及平台、重點金融機構等）可以隨時轉為備用混合模式，在維持系統正常運作的同時，需要回到工作間的人手，只需相等於正常水平的一至兩成。

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陳茂波表示，就金融市場方面，政府早已為不同情境做好應變預案，並在早前再次檢視和更新，以確保無論因疫情或抗疫部署而出現的任何變化，金融市場的主要基建系統的交易、運作、交收結算等服務，都能如常暢順且有效地運作。

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陳茂波提到，過去一周，這一波的新冠肺炎疫情更為嚴峻。在這非常時期，港府必須用盡一切辦法、動用一切資源、採取一切必要措施全速遏止疫情。特區政府正積極部署在本月內進行全民強制檢測，希望能達致動態清零的目標。

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記者：郭秀慧