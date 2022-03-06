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【俄烏局勢】 為切斷俄羅斯利用IMF 規避國際制裁及融資 歐盟曾商討將俄羅斯踢出IMF

環球政經 11:24 2022/03/06

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外電引述消息指，俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟官員正商討限制俄羅斯在國際貨幣基金（IMF）的影響力與融資管道，其中最可行的選項是暫停俄國的投票權。報導又指，歐盟官員們正在考慮的其中一個選項，也包括從IMF剔出俄羅斯，因擔心俄羅斯利用IMF來規避國際社會因應烏克蘭戰爭而對當地央行實施的制裁。

同場加映﹕【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

此情況將增加俄羅斯經濟和金融體系的壓力，也標誌着俄羅斯在國際上進一步被孤立。但報導指，有些官員指出，從IMF剔出俄羅斯就算不是完全沒可能，也會很困難。有官員稱，正在研究的其他選項包括暫停俄羅斯的投票權，以及阻止其獲得IMF成員國的特別提款權（SDR）的IMF儲備資產；去年俄羅斯獲得170億美元的SDR防疫補助。

但亦有官員提醒，即使對於犯有種族滅絕罪行的成員國，也無權這樣做，因為需要從法律上證明違反了IMF協議，可能性很小。

【海底撈 6862】海底撈去年關店300家 預告盈轉虧 全年最多蝕45億【見下頁

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記者：郭秀慧

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經濟 制裁 戰爭 國際貨幣基金組織 烏克蘭 歐盟 俄羅斯

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