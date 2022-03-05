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【俄烏局勢】8成美國人支持停買俄羅斯石油 白宮：正考慮減少進口

環球政經 21:40 2022/03/05

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俄羅斯入侵烏克蘭引來多國制裁，惟考慮到油價飆升，並未禁止俄羅斯石油出口。 惟反對聲音不斷， 美國白宮周五（4日）表示， 正考慮減少美國對俄羅斯石油的進口。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，美國正尋找減少在俄羅斯進口石油並同時確保全球供需的方法，並表示白宮仍就這個問題與美國國會保持聯繫。美國參議員民主黨參議員曼欽（Joe Manchi）和共和黨參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）周四提案，建議兩黨立法禁止俄羅斯能源進口，以應對入侵烏克蘭，稱這是對俄羅斯「武器化」能源的反擊。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

根據路透社/益普索（Ipsos）民調顯示，包括絕大多數共和黨人和民主黨人在內的80%左右美國民眾支持這項措施。不過，白宮仍在謹慎考慮，因擔心油價飆升會加劇數十年新高的通脹水平。

根據美國能源信息署（EIA）的數據，去年美國平均每月從俄羅斯進口超過2,040萬桶原油和精煉產品，約占美國液體燃料進口量的8%。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股  【下一頁

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同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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