【國際油價】日本將釋出750萬桶石油儲備 以穩定油價

俄羅斯入侵烏克蘭引起市場對石油供應的憂慮，帶動油價上漲。日本周五（4日）宣布，鑑於國際能源署（IEA）協調釋放石油儲備的決定，日本將釋放750萬桶，以抑制汽油和煤油價格上漲。

據《共同社》報道，日本經濟產業相萩生田光周五在內閣會議後的記者會上宣布，鑑於國際能源署（IEA）協調釋放石油儲備的決定，日本將釋放750萬桶。萩生田表示，在釋放數量僅次於美國的750萬桶石油的同時，將繼續促動產油國增產。

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IEA於周二（1日）決定，成員國將合作釋放共6,000萬桶石油，以應對俄羅斯進攻烏克蘭和各國採取制裁措施加劇的對石油供應不足的擔憂

紐約原油期貨收市漲​​6.84%至每桶115.03美元，布蘭特原油漲6.85%，至每桶118.11美元。

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責任編輯：黃苑筠