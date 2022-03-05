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【電動車】Tesla德國工廠獲批投產 每年可生產50萬輛汽車

環球政經 20:28 2022/03/05

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特斯拉（Tesla，美：TSLA）德國柏林超級工廠（Gigafactory Berlin），已獲批准生產，預計每年可生產多達50萬輛汽車。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

Tesla位於德國勃蘭登堡州新工廠延遲了數個月才取得許可證。Tesla特斯拉原計劃在2021 年7月前投入開始生產，但由於新冠疫情、供應鏈問題以及與環保人士的衝突導致步伐減緩。據悉，德國柏林工廠全面投入營運後，每年可生產多達50萬輛汽車。

該工廠是Tesla繼加州佛利蒙和上海之後的第三家工廠。預計Tesla在美國德薩斯州的新工廠亦即將投產。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

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同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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