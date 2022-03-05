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【俄烏局勢】微軟加入制裁行列 暫停銷售產品與服務

環球政經 19:54 2022/03/05

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俄羅斯入侵烏克蘭後，多間大企業紛紛推出加入制裁措施，科企巨頭微軟（Microsoft，美：MSFT）周五（4日）宣布，停止微軟在俄羅斯所有產品和服務新銷售活動。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

微軟總裁兼副董事長Brad Smith在網誌譴責俄羅斯的侵略行為，宣布停止在俄國銷售新產品與服務，但就未提供進一步細節，未知會否繼續提供現有服務。

另外，網誌表示微軟正在停止俄國的許多業務，並與美國、歐盟和英國密切合作，以遵守制裁決定。並指自戰爭開始以來，已幫助烏克蘭對抗網路攻擊，並會​​繼續為烏克蘭提供技術和財政援助。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

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同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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