【俄烏局勢】微軟加入制裁行列 暫停銷售產品與服務

俄羅斯入侵烏克蘭後，多間大企業紛紛推出加入制裁措施，科企巨頭微軟（Microsoft，美：MSFT）周五（4日）宣布，停止微軟在俄羅斯所有產品和服務新銷售活動。

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微軟總裁兼副董事長Brad Smith在網誌譴責俄羅斯的侵略行為，宣布停止在俄國銷售新產品與服務，但就未提供進一步細節，未知會否繼續提供現有服務。

另外，網誌表示微軟正在停止俄國的許多業務，並與美國、歐盟和英國密切合作，以遵守制裁決定。並指自戰爭開始以來，已幫助烏克蘭對抗網路攻擊，並會​​繼續為烏克蘭提供技術和財政援助。

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責任編輯：黃苑筠