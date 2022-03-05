【二手樓價】現金最重要　長情業主沽翠怡花園　持貨31年　升值9.5倍

經濟前景未明，再有長情業主沽貨，套現揸現金。利嘉閣地產彭錦添說，青衣翠怡花園11座高層F室，實用面積368平方呎，兩房間隔，新近以635萬元易手，實用呎價約17,255元。

據了解，原業主於1990年8月，以約60.7萬元購入上述單位，持貨31年，現帳面獲利574.3萬元，物業期內升值約9.5倍。

資料顯示，翠怡花園位於青衣楓樹窩路1號，於1989年開始入伙，有3期共11座，提供3,216個單位，實用面積由365平方呎起，至最大501平方呎。

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