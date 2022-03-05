【俄烏局勢】加入制裁行列 三星停出貨至俄羅斯

俄羅斯入侵烏克蘭引來多國政府、組織及大企業推出制裁措施。繼蘋果公司（Apple，美：AAPL）停止在俄銷售所有產品後，三星電子亦宣布暫停向俄羅斯出口所有產品。

三星電子表示，由於當前的地緣政治發展形勢，決定暫停所有產品出貨至俄羅斯。據《彭博社》引述三星一封電子郵件聲明稱，「我們的首要任務是確保所有員工及其家人的安全」，並表示公司將會向烏克蘭捐贈600萬美元，其中包括100萬美元的消費電子產品，以支持人道援助。

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據知情人士透露，該公司已停止從晶片到智能手機和消費電子產品等所有產品出口到俄羅斯。

據市場調查公司Counterpoint Research的數據顯示，三星是俄羅斯最大的智能手機銷售商，市場份額約為30%，其次是小米公司和蘋果公司，分別為 23%和13%。蘋果早前表示，已經停止在俄羅斯銷售所有產品。

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責任編輯：黃苑筠