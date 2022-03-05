【買樓理財】打工仔平住選擇多　港島半新盤月租9000

租金持續回落，月租10,000元以下選擇增多。香港置業譚浩智說，香港仔南津‧迎岸高層F室，實用面積195平方呎，開放式間隔，座向東北，享開揚景。月租原叫價9,500元，放盤一個月，即吸引同區客洽詢，雙方經議價後減價500元，以9,000元租出，實用呎租約46.2元，屬市價成交。

資料顯示，業主於2018年4月以約405.3萬元購入上述單位，以月租9,000元計，租金回報率2.66厘。

此外，中原地產陳耀堂說，屯門弦海中層M室，實用面積186平方呎，開放式間隔，月租原叫9,000元，議價後減400元以8，600元租出，實用呎租約46.2元。據了解，業主2018年以362萬元買入單位，現享租金回報率約2.9厘。

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