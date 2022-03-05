【互動系列】Netflix再推互動影集系列　答對問題助故事線發展

▲ 《Trivia Quest》將於4月1日推出，總共有30集。每集設有24題簡單與及困難的問題，問題類別涵蓋科學、娛樂、體育、藝術、物理和歷史等領域。

為了加強用戶使用體驗，Netflix曾推出互動影集系列作品，其中《黑鏡：潘達斯奈基》（Black Mirror: Bandersnatch）也推出類似作品，讓用戶選擇影響劇情與結局走向。Netflix亦即將推出互動系列新作《Trivia Quest》，玩家答對問題可以有助於推進故事線的發展。

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《Trivia Quest》屬於每日瑣事互動系列作品，遊戲以敘事性的互動體驗進行，即每次玩家在遊戲中勝利將有助於推進故事線的發展。《Trivia Quest》算是一款益智類作品，玩家必須正確回答遊戲中的問題，以打敗對渴望知識的壞角色Evil Rocky，拯救主角Willy的朋友與Trivia Land上被擄去作為人質的島民。

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《Trivia Quest》將於4月1日推出，總共有30集。每集設有24題簡單與及困難的問題，問題類別涵蓋科學、娛樂、體育、藝術、物理和歷史等領域。

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責任編輯：廖淑瑩