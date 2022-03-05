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【美國就業】美2月非農就業職位增67.8萬遠超預期 創下自去年7月最大增幅

環球政經 17:33 2022/03/05

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美國勞工部周五（4日）公布數據顯示，美國2月非農業職位增加67.8萬人，遠勝市場預期的42.3萬個，創下去年7月以來最大增幅。

另外，失業率亦有改善，失業率從一個月前的 4.0% 降至 3.8%。勝市場預期的3.9%，接近疫情前觸及的50 年低位 3.5% 。加上工資增長降溫，平均時薪按年增長5.1%，低過預期，有望舒緩強勁的通脹壓力。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

強勁的就業數字，將為在聯儲局（Fed）準備在3月會議首次加息提供支撐。聯儲局鮑威爾（Jerome Powell）本周表示，即將召開的3月15日至16日會議上提議加息25個基點。他指出俄羅斯入侵烏克蘭可能會推高通脹，但現時實施政策時要謹慎行事，不想增加不確定性。但如果通脹水平繼續居高不下，將準備採取更激進的行動。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股  【下一頁

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同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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就業 失業 非農就業 加息 美國聯儲局 美國 鮑威爾 失業率 通脹

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