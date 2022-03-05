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【烏克蘭戰爭】憂俄國利用IMF規避國際制裁　歐盟據報曾討論從IMF剔出俄羅斯

宏觀解讀 16:57 2022/03/05

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外電引述消息指，俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟官員正研究限制俄羅斯在國際貨幣基金組織（IMF）的影響力和融資渠道，因擔心俄羅斯利用IMF來規避國際社會因應烏克蘭戰爭而對當地央行實施的制裁，當中包括曾討論從IMF剔出俄羅斯。倘若有關討論成真，勢將增加俄羅斯所面臨的經濟和金融體系壓力。

報導指出，歐盟官員們正在考慮的其中一個選項，是將俄羅斯完全從IMF移除。但亦有官員提醒，有關做法在法律上即使並非完全不可能，也非常困難。即使對於犯有種族滅絕罪行的成員國，IMF亦無權這樣做，因需從法律上證明有關國家違反了IMF的協議。

歐盟或考慮阻止IMF成員國與俄羅斯兌換SDR

至於歐盟官員正在研究的其他選項，包括暫停俄羅斯在IMF的投票權，以及阻止其獲得IMF成員國的特別提款權（SDR）兌換，而後者更是歐盟官員的主要討論內容。

俄羅斯去年從IMF獲得170億美元的SDR，但該國須找到其他IMF成員國願意向其手持的SDR以付息貸款形式兌換成貨幣，才能真正使用這筆援助。SDR是IMF創設的一種儲備資產和記賬單位，當成員國出現貿易逆差時，可利用SDR向其他成員國兌換外滙，以償付貿易逆差或IMF的貸款。不過，在西方國家對俄實施金融制裁下，很多國家都已表明拒絕與俄羅斯進行SDR兌換。

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制裁 國際貨幣基金組織 俄羅斯 歐盟 特別提款權

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