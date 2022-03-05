【二手樓價】放寛按保難敵疫市　宏福花園高層海景單位　成交價低銀行估價約8%

政府進一步放寬按保，部份買家因而加快入市，但樓市前景始終未明，個別業主仍要低市價賣樓。

中原地產蔡偉明說，青衣宏福花園1座高層D室，實用面積712平方呎，三房間隔，享海景，去年10月自由市場叫價1,100萬元，上月減至1,080萬元，近日終以1,040萬元易手，較主要銀行網上估價1,133萬元，低約8%，實用呎價則約14,607元，。

蔡偉明指，買家為用家，見政府放寬按揭保險門檻，入市首期減少，立即出動覓盤入市。資料顯示，原業主於1996年1月以212.6萬元買入單位，2014年已補地價，持貨26年轉售，相信獲利甚豐。

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