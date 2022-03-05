【烏克蘭戰爭】俄同意兩地暫時停火 開人道走廊讓平民撤離

俄羅斯持續攻擊多個烏克蘭城市，其中更包括南部港口城市馬里烏波爾。俄羅斯媒體報稱，國防部已同意在周六（5日）暫時停火，開啟馬里烏波爾及附近小鎮伏爾諾華卡的人道走廊，讓平民安全撤離。烏方其後表示，人道走廊準備開啟。

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國際文傳電訊社（Interfax）引述俄羅斯國防部，指俄軍在莫斯科時間周六上午10時（香港時間下午3時）暫時停火，啟用馬里烏波爾（Mariupol）及伏爾諾華卡（Volnovakha）的人道走廊，讓平民逃離兩地。國防部稱與烏軍協調後，同意暫時停火。

烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）同日在社交平台Twitter表示，馬里烏波爾及伏爾諾華卡的人道撤離走廊已準備開啟，撤離的平民已組織集結。波多利亞克指出，俄烏雙方均同意暫時停火。

路透社引述俄羅斯媒體俄羅斯新聞社（RIA），平民容許撤離時間為當地時間周六上午11時至下午4時（香港時間下午5時至晚上10時）。馬里烏波爾市政府指民眾可乘坐指定巴士或自行駕駛，前往扎波羅熱（Zaporizhzhia）。

烏克蘭政府有意從馬里烏波爾撤離約20萬人，從伏爾諾華卡撤走約1.5萬人，紅十字會將是撤離保證機構。

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市政府表示，今次為撤離行動首階段方案。市長Vadym Boychenko指當地持續遭受俄軍轟炸，並無其他解決方法。副市長Serhiy Orlov早前接受外媒訪問時透露，馬里烏波爾全市已經斷水斷電，暖氣系統也無法運作。

但扎波羅熱的核電站周五（4日）遭俄軍炸中一度起火，國際原子能機構（IAEA）確認未有發現輻射洩漏，強調在核電站情況仍然非常困難，未能評估站內所有安全系統是否完全運作正常。

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責任編輯：吳漢培