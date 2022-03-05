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【二手樓價】盡早離場較划算　北角單幢樓減價沽　帳面蝕1%走人

股樓投資 16:32 2022/03/05

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經濟前景未明，各區都有業主止蝕離場，就連價格較「硬淨」的港島樓，也有蝕讓成交。

世紀21日昇地產執行董事黃文龍表示，北角寶城閣中層單位，實用面積317平方呎，一房間隔，原叫價608萬元放盤，最終減價58萬元，以550萬元易手，實用呎價約17,350元，低市價約5%。

據了解，原業主於2018年4月以550萬元購入上述單位，持貨僅4年，現賬面蝕讓5萬元，物業期內跌價約1%。

同場加映【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

延伸閱讀 【有相睇】跑馬地服務式住宅　月租8500進駐　實用面積僅91呎【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 世紀21 北角 寶城閣

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