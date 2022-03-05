【內房危機】銀保監與人行發佈文件　提出滿足「新市民」合理購房信貸需求

▲ 銀保監及人行發佈文件，提出滿足「新市民」合理購房信貸需求。

內地銀保監與人行周五發佈《關於加強新市民金融服務工作的通知》，提出要加強「新市民」金融服務可得性和便利性，當中包括滿足「新市民」合理購房信貸需求。

該份文件將「新市民」定義為因創業就業、子女上學、投靠子女等原因來到城鎮常住，未獲得當地戶籍或獲得當地戶籍不滿3年的各類群體，包括但不限於進城務工人員、新就業大中專畢業生等，目前約3億人。

文件提到要滿足「新市民」合理購房信貸需求，支持商業銀行合理確定符合購房條件「新市民」首套住房按揭貸款的標準，提升借款和還款便利度。鼓勵商業銀行充分運用信息技術手段，多維度科學審慎評估「新市民」信用水平，對符合購房政策要求且具備購房能力、收入相對穩定的「新市民」，合理滿足其購房信貸需求。

文件又提到其他針對「新市民」的其他金融服務範疇，包括加強對吸納「新市民」較多區域和行業的金融支持、加強對「新市民」創業的信貸支持、加大對吸納「新市民」就業較多小微企業的金融支持、提高「新市民」創業就業的保險保障水平、對「新市民」較為集中的行業開展保險產品創新等。

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