  • 24°C
香港時間 : 2022305日 (六) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩會2022】全國人大開幕 李克強：內地今年經濟增長目標定於5.5%左右

股樓投資 16:55 2022/03/05

分享：

第13屆全國人民代表大會第5次會議周六（5日）開幕。國務院總理李克強在會上發布政府工作報告，提出今年國內生產總值（GDP）目標增長是5.5%左右；城鎮新增就業1100萬人以上；城鎮調查失業率全年控制在5.5%以內；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長與經濟增長基本同步。

李克強稱，經濟增速預期目標的設定，主要考慮穩就業保民生防風險的需要，並同近兩年平均經濟增速以及「十四五」規劃目標要求相銜接。這是高基數上的中高速增長，體現了主動作為，需要付出艱苦努力才能實現。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

報告指出，今年中國發展面臨的風險挑戰明顯增多，必須「爬坡過坎」。強調要繼續做好「六穩」（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）、「六保」（保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉）工作。

李克強表示，今年工作要堅持穩字當頭、穩中求進。面對新的下行壓力，要把穩增長放在更加突出的位置。各地區各部門要切實擔負起穩定經濟的責任，積極推出有利於經濟穩定的政策。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
人大政協兩會 疫情 就業 經濟 失業 GDP 李克強 中國

上一篇文章

【二手樓價】放寛按保難敵疫市　宏福花園高層海景單位　成交價低銀行估價約8%

下一篇文章

【二手樓價】盡早離場較划算　北角單幢樓減價沽　帳面蝕1%走人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款