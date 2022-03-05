【兩會2022】全國人大開幕 李克強：內地今年經濟增長目標定於5.5%左右

第13屆全國人民代表大會第5次會議周六（5日）開幕。國務院總理李克強在會上發布政府工作報告，提出今年國內生產總值（GDP）目標增長是5.5%左右；城鎮新增就業1100萬人以上；城鎮調查失業率全年控制在5.5%以內；居民消費價格漲幅3%左右；居民收入增長與經濟增長基本同步。

李克強稱，經濟增速預期目標的設定，主要考慮穩就業保民生防風險的需要，並同近兩年平均經濟增速以及「十四五」規劃目標要求相銜接。這是高基數上的中高速增長，體現了主動作為，需要付出艱苦努力才能實現。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

報告指出，今年中國發展面臨的風險挑戰明顯增多，必須「爬坡過坎」。強調要繼續做好「六穩」（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）、「六保」（保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉）工作。

李克強表示，今年工作要堅持穩字當頭、穩中求進。面對新的下行壓力，要把穩增長放在更加突出的位置。各地區各部門要切實擔負起穩定經濟的責任，積極推出有利於經濟穩定的政策。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠