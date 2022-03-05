恒基再無償借兩幅地　供政府建臨時貨物接駁場

恒基（00012）繼早前借地予政府興建方艙醫院後，再無償借出兩幅分別位於元朗錦壆路及新田惇裕路的土地予政府，分別佔地40萬呎及30萬呎，用作興建臨時貨物接駁場，以支援政府在香港設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁點。

值得留意的是，連同早前借出的前新田購物城40萬呎土地，以及江夏圍過渡性房屋項目第一期15萬呎土地，在第五波疫情至今，恒基先後借出4幅土地，合共125萬呎，支持政府推行防疫抗疫措施。

恒基兆業地產集團及恒基兆業「抗疫基金」就第五波疫情的抗疫措施總覽

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恒基兆業地產集團李家傑主席及李家誠主席表示：「第五波疫情持續升溫，為確保供港物資穩定，我們很高興借出土地予政府，更感謝多方全力配合，讓工程得以快速開展，以防止疫情跨境擴散，減輕國家防疫的壓力。過去兩星期我們聽到社會上不同人士的需要，當中包括無私奉獻的前線醫護人員。而基層人士面對物資價格上升，壓力倍增，我們希望可以為他們及其他社會最有需要的人士提供及時的支援。要抗疫成功，每一位市民的支持也很重要，讓我們攜手一起齊心抗疫。」

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