  • 24°C
香港時間 : 2022305日 (六) 16:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

恒基再無償借兩幅地　供政府建臨時貨物接駁場

股樓投資 15:39 2022/03/05

分享：

恒基（00012）繼早前借地予政府興建方艙醫院後，再無償借出兩幅分別位於元朗錦壆路及新田惇裕路的土地予政府，分別佔地40萬呎及30萬呎，用作興建臨時貨物接駁場，以支援政府在香港設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁點。

值得留意的是，連同早前借出的前新田購物城40萬呎土地，以及江夏圍過渡性房屋項目第一期15萬呎土地，在第五波疫情至今，恒基先後借出4幅土地，合共125萬呎，支持政府推行防疫抗疫措施。

恒基兆業地產集團及恒基兆業「抗疫基金」就第五波疫情的抗疫措施總覽

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

恒基兆業地產集團李家傑主席及李家誠主席表示：「第五波疫情持續升溫，為確保供港物資穩定，我們很高興借出土地予政府，更感謝多方全力配合，讓工程得以快速開展，以防止疫情跨境擴散，減輕國家防疫的壓力。過去兩星期我們聽到社會上不同人士的需要，當中包括無私奉獻的前線醫護人員。而基層人士面對物資價格上升，壓力倍增，我們希望可以為他們及其他社會最有需要的人士提供及時的支援。要抗疫成功，每一位市民的支持也很重要，讓我們攜手一起齊心抗疫。」

同場加映【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

恒基地產（00012） 疫情 李家誠 李家傑 恒基

上一篇文章

【帶你睇盤】北角名牌屋苑　型格品味靚裝修　可受惠「波叔PLAN」

下一篇文章

【串流平台】Disney+宣布推平價訂閱套餐 預計下年有得揀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款