【烏克蘭戰爭】歐洲逾百電台齊播反戰歌 聲援烏克蘭

全球多國發起反戰活動，抗議俄羅斯入侵烏克蘭。歐洲有組織發起，於周五（4日）超過100個電台同一時間播放英國已故巨星約翰連儂的反戰歌曲，聲援烏克蘭。

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歐洲廣播聯盟（EBU）與德國電台聯盟Radioeins發起，超過28個歐洲國家約160個公共電台於周五早上，在格林威治時間早上7時45分，一同播放已故搖滾巨星約翰連儂（John Lennon）的反戰歌曲《Give Peace a Chance》。據悉，活動希望向外界展示，電台能加強傳播支持和平及團結歐洲。

聯盟總監Patricia Schlesinger表示，烏克蘭戰爭產生的恐懼日漸增加，現在更需要歐洲團結﹑展現人性及支持，希望透過今次活動聯合歐洲各家電台聲援烏克蘭。

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代表烏克蘭電台的Yurii Tabachenko感謝各歐洲同行的支持，指現時歐洲對烏克蘭的支持十分重要。EBU總監Noel Curran則稱，透過標誌反戰歌曲希望能使數百萬聽眾共嗚，創造讓歐洲民眾團結的時光。

《Give Peace a Chance》是約翰連儂創作的反戰歌曲，並於1969年發行，曾與妻子小野洋子在同年於加拿大蒙特利爾合唱。歌曲一出成為當年反越戰的主題曲，亦在1969年美國華盛頓的反越戰示威中唱頌。

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責任編輯：吳漢培