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【烏克蘭戰爭】美國或禁止入口俄羅斯能源　分析指制裁象徵性多於實際效用

宏觀解讀 14:56 2022/03/05

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因應俄羅斯入侵烏克蘭，美國國會參眾兩會議員在剛過去的周四提出法案，擬禁止由俄羅斯入口原油、石油、石油產品、液化天然氣和煤炭至美國，法案已得到兩黨及國會兩院支持，意味很大機會獲通過。分析指禁止由俄羅斯入口能源不會對美國天然氣價格有太大影響，因為與歐洲不同，美國對俄羅斯的能源入口依賴性極低。

據美國能源信息署（EIA）數據，去年12月，美國每日僅從俄羅斯進口9萬桶原油，佔其當日整體原油入口量少於2％。俄羅斯是美國原油第九大入口國，反觀同期美國從其最大原油入口國加拿大，每日進口了408.5萬桶原油。至於美國的第二及第三大原油入口國則是墨西哥及沙特阿拉伯，去年12月進口量分別為每日49.2萬桶及47.2萬桶，同樣遠高於俄羅斯。

即使計及其他石油產品，俄羅斯去年12月對美國的原油及石油產品出口，合計亦只有40.5萬桶，佔美國原油及相關產品入口比重低於5％。因此，分析預計禁止由俄羅斯入口石油，只會對美國個別煉油商產生影響，而對於俄羅斯入侵烏克蘭的制裁效用亦是象徵性多於實際。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

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商品 制裁 美國國會 石油 加拿大 天然氣 墨西哥 沙特阿拉伯 俄羅斯

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