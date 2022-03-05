【二手樓價】再有九龍豪宅失守　內地客埋單蝕逾450萬

經濟前景未明，再有內地客蝕賣住宅物業套現，其中鄰近港鐵奧運站的一號銀海剛錄一單蝕讓買賣，業主持貨近4年，帳面蝕約168萬元。

市場消息稱，一號銀海1座低層A室，實用面積1,568平方呎，4房間隔，原叫價4,700萬元放盤，終減價250萬元，以4,450萬元易手，較銀行網上估價5,094萬元，低644萬元，實用呎價約28,380元。

資料顯示，原業主登記名字為普通話拼音，料為內地人，而該內地客於2018年4月以4,618萬元購入上址，換言之，是次沽貨帳面蝕168萬元，若連稅、代理佣金計，料實蝕逾454萬元。

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