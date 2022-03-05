【蘋果動向】規格比Mac mini高？　傳蘋果推出全新電腦產品系列Mac Studio

▲ 據外媒報道，蘋果在正在開發一款全新的電腦產品系列Mac Studio，更有可能採用兩款自家芯片。

蘋果（Apple）在今年內會將所有Mac機款處理器，全數轉成自家Apple Silicon，因此外界預期蘋果今年內會推出多款電腦產品。然而，蘋果可能不只是將所有英特爾（Intel）處理器轉換成Apple Silicon。據外媒報道，蘋果在正在開發一款全新的電腦產品系列Mac Studio，更有可能採用兩款自家芯片。

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據《9to5mac》指出，蘋果正在開發的Mac Studio產品定位可能介乎Mac Pro與Mac mini之間，Mac Studio會是基於Mac mini機款來作進一步研發，但新產品的硬件規格將會比Mac mini 高。報道推斷，Mac Studio將會有兩種版本，一款是採用現有的M1 Max芯片（即與2021 MacBook Pro相同的處理器），另一款則會採用比現有M1 Max更強大的Apple Silicon芯片。

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報道又指，蘋果推出Mac Studio產品將會帶來好處，可以讓官方有更多時間來研發首款搭載 Apple Silicon的Mac Pro，因早前有市場傳言指，蘋果下一款Mac Pro仍計劃採用Intel處理器。

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責任編輯：廖淑瑩