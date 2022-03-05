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【蘋果動向】規格比Mac mini高？　傳蘋果推出全新電腦產品系列Mac Studio

科技 15:11 2022/03/05

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據外媒報道，蘋果在正在開發一款全新的電腦產品系列Mac Studio，更有可能採用兩款自家芯片。

蘋果（Apple）在今年內會將所有Mac機款處理器，全數轉成自家Apple Silicon，因此外界預期蘋果今年內會推出多款電腦產品。然而，蘋果可能不只是將所有英特爾（Intel）處理器轉換成Apple Silicon。據外媒報道，蘋果在正在開發一款全新的電腦產品系列Mac Studio，更有可能採用兩款自家芯片。

【Apple Event】蘋果下周三凌晨發布新品 將有哪款新iPhone、MacBook？

據《9to5mac》指出，蘋果正在開發的Mac Studio產品定位可能介乎Mac Pro與Mac mini之間，Mac Studio會是基於Mac mini機款來作進一步研發，但新產品的硬件規格將會比Mac mini 高。報道推斷，Mac Studio將會有兩種版本，一款是採用現有的M1 Max芯片（即與2021 MacBook Pro相同的處理器），另一款則會採用比現有M1 Max更強大的Apple Silicon芯片。

【Apple】傳三星為2024年iPad 型號 開發新型OLED面板

報道又指，蘋果推出Mac Studio產品將會帶來好處，可以讓官方有更多時間來研發首款搭載 Apple Silicon的Mac Pro，因早前有市場傳言指，蘋果下一款Mac Pro仍計劃採用Intel處理器。

【間諜軟件】以色列間諜軟件曾入侵iPhone 美議員敦促蘋果提供有關細節

責任編輯：廖淑瑩

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