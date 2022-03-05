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【串流平台】Disney+宣布推平價訂閱套餐 預計下年有得揀

環球政經 15:13 2022/03/05

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串流平台競爭激烈，迪士尼（美：DIS）宣布，旗下串流平台Disney+ 將推出較便宜的訂閱套餐，惟用户需觀看廣告。訂閱計劃預計於今年年底在美國地區推出，并預計2023年開始擴展全球。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

迪士尼表示，Disney+將引入廣告及無廣告的訂閱選項來為消費者提供服務。Disney+在美國每月訂閱費為8美元，該公司尚未透露最新訂閱計劃的定價，但將會低於當前無廣告的計劃。

迪士尼認為，此舉將幫助達成其2024財年末擁有2.3億至2.6億Disney+用戶的目標。截至2021年底，其串流服務訂閱用戶已1.298億，其中三分之一用户來自美國和加拿大。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股  【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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