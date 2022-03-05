【烏克蘭戰爭】遊戲發行商EA響應烏克蘭副總理呼籲　停止在俄銷售產品

俄羅斯入侵烏克蘭未止，引發多間跨國企業宣佈撤出或暫停在俄營運。遊戲發行商Electronic Arts（美：EA）亦響應烏克蘭副總理兼數碼部長Mykhailo Fedorov的呼籲，停止在俄銷售產品。

Fedorov日前在社交網站Twitter上發公開信，要求遊戲業界禁止來自俄羅斯及白俄羅斯的所有玩家存取遊戲帳戶，並取消兩國團隊在電競項目的參賽資格，以及中止在兩國舉辦電競賽事。Fedorov相信有關行動可促使俄羅斯國民主動叫停該國的軍事侵略，更在帳文中點名Xbox及PlayStation兩大遊戲機生產商。

雖然Xbox生產商微軟（美：MSFT）及PlayStation生產商Sony（美：SONY）未有回應Fedorov的帖文，但遊戲發行商Electronic Arts（美：EA）已有所行動。EA日前表示，會在其FIFA及國家冰球聯盟（NHL）系列中，將俄羅斯的國家隊及所有球會移除。公司周五再表示，會禁止在俄羅斯及白俄羅斯兩國銷售所有Electronic Arts的遊戲及內容產品。

電競界方面，德國電競組織ESL已表示，會禁止俄羅斯團隊Virtus.pro及Gambit參加遊戲《絕對武力：全球攻勢》(Counter-Strike: Global Offensive)在6月份進行的賽事。

俄羅斯遊戲與電競產業龐大，調查公司Statista的數據顯示，去年該國的遊戲產業估計價值23億美元，而在全球最高收入電競玩家中，有8名玩家都是來自俄羅斯。

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