【兩會2022】內地今年GDP增長目標設於5.5%左右　李克強：需付出艱苦努力才能實現

十三屆全國人大五次會議周六開幕，會上發布的政府工作報告提出，將今年內地國內生產總值（GDP）增長目標設為5.5%左右，今年中國居民消費價格（CPI）升幅為3%左右；目標城鎮調查失業率全年控制在5.5%以內，居民收入增長與經濟增長基本同步。

國務院總理李克強表示，經濟增速預期目標的設定，主要考慮穩就業保民生防風險的需要，並同近兩年平均經濟增速以及「十四五」規劃目標要求相銜接。他又提到，今年的經濟增長目標是高基數上的中高速增長，體現了主動作為，需要付出艱苦努力才能實現。

政府工作報告上其他重點還包括：

貨幣政策：加大穩健的貨幣政策實施力度，擴大新增貸款規模，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配。

赤字目標：今年赤字率擬按2.8%左右安排、比去年有所下調。一般公共預算收入成長3.8%，支出成長8.4%。

金融穩定：設立金融穩定保障基金，運用市場化、法治化方式化解風險隱患，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

內房定位：堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位。支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求。

產業發展：加快發展工業互聯網，培育壯大集成電路、人工智能等數字產業；將穩定和擴大汽車等大宗消費；促進創業投資發展，創新科技金融產品和服務。

全國人大五次會議在3月4日開幕，3月10日閉幕。

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