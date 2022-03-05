【兩會2022】內地今年GDP增長目標設於5.5%左右　李克強：需付出艱苦努力才能實現

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十三屆全國人大五次會議周六開幕，會上發布的政府工作報告提出，將今年內地國內生產總值（GDP）增長目標設為5.5%左右，今年中國居民消費價格（CPI）升幅為3%左右；目標城鎮調查失業率全年控制在5.5%以內，居民收入增長與經濟增長基本同步。
國務院總理李克強表示，經濟增速預期目標的設定，主要考慮穩就業保民生防風險的需要，並同近兩年平均經濟增速以及「十四五」規劃目標要求相銜接。他又提到，今年的經濟增長目標是高基數上的中高速增長，體現了主動作為，需要付出艱苦努力才能實現。
政府工作報告上其他重點還包括：
全國人大五次會議在3月4日開幕，3月10日閉幕。
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