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【烏克蘭戰爭】澤連斯基批北約不設禁飛區 為俄軍轟炸開綠燈

環球政治 13:05 2022/03/05

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烏克蘭總統澤連斯基早前呼籲設立禁飛區，阻止俄羅斯繼續轟炸，但遭美國及北約等拒絕。澤連斯基批評北約不設禁飛區的行為軟弱，形容此舉猶如為俄羅斯持續轟炸烏克蘭城鎮開綠燈。澤連斯基表明，即使沒有禁飛區，烏克蘭亦會取得最終勝利。

【烏克蘭戰爭】第3輪和談料周末舉行 傳普京已確認 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周五（4日）發表新影片，指摘北約（NATO）蓄意不為烏克蘭設立禁飛區，稱北約國對禁飛區提出前設，認為會導致與俄羅斯直接衝突。澤連斯基指北約比烏克蘭擁有更多先進武器仍有如此想法，是其內心的軟弱及不安全作出自我催眠，

同時，澤連斯基更批評，北約不設禁飛區宛如為俄羅斯再次轟炸烏克蘭城市及村落「閞綠燈」。他亦形容同日作出不禁飛區的北約會議混亂及軟弱，顯示北約非所有成員把歐洲現時的自由困境視為首要目標，直指多日來的性命犧牲將歸咎於北約的軟弱無能及不團結。

【烏克蘭戰爭】俄下議院通過 散播俄軍假信息列刑事罪 【下一頁】

不過，澤連斯基亦有感謝北約對烏克蘭的支援，稱不少北約成員國是烏克蘭的朋友。澤連斯基表明，打從第一日戰事後，一直確信烏克蘭會取得最終勝利，即使沒有禁飛區亦然。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周五表明，未有考慮烏克蘭上空設禁飛區，只同意不應有任何北約飛機在有關空域行動，或任何北約士兵進入烏克蘭。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦稱，設禁飛區恐釀歐洲爆發全面戰爭，指華府持續與盟友聯手，為烏克蘭提供手段對抗俄羅斯入侵。

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責任編輯：吳漢培

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