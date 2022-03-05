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【機迷熱話】《寶可夢》跌至第三！　兩款新作搶佔日本最新遊戲銷售榜頭兩位

科技 11:29 2022/03/05

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據日本遊戲雜誌《Famitsu》的2月單周遊戲銷售榜顯示，兩個版本的《艾爾登法環》搶佔頭兩位，而《寶可夢傳說：阿爾宙斯》則跌至第三位。

動作角色扮演遊戲《艾爾登法環》（Elden Ring）近期引起熱話，其在日本的銷量也十分驚人。據日本遊戲雜誌《Famitsu》的2月單周遊戲銷售榜顯示，兩個版本的《艾爾登法環》搶佔頭兩位，而《寶可夢傳說：阿爾宙斯》則跌至第三位。

【支援烏克蘭】遊戲主播直播籌款 邊玩「艾爾登法環」邊呼籲觀眾捐錢

據2月21至27日單週遊戲銷售顯示，《艾爾登法環》的PS4及PS5版本位列第一及第二位，分別售出18.8萬套及9萬套，遊戲推出首周表現驚人。隨著《艾爾登法環》及多款PlayStation遊戲推出，也令Switch遊戲未能再稱霸銷售榜，其中《寶可夢傳說：阿爾宙斯》單週銷量為6萬套，排名第三位亦是Switch陣營排名最高的遊戲。

【遊戲熱話】Pokémon發表會公開最新遊戲資訊 《阿爾宙斯》推免費更新（有片）

《艾爾登法環》也帶動遊戲主機銷售，當中在日本PS5主機銷售達到1.7萬部，發售至今累積售出140萬部。然而全球供貨問題仍出現緊張，整體遊戲主機銷售仍是Siwtch佔優，單週銷量達到2.4萬部。

【實體展覽】東京電玩展TGS事隔兩年 恢復實體活動開放民眾參加

責任編輯：廖淑瑩

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