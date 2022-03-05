【第五波疫情】恒地借出元朗及新田兩幅土地予政府　用作興建臨時貨物接駁場抗疫

▲ 恒地借出元朗及新田土地予政府，用作興建臨時貨物接駁場。

恒地 （00012） 宣佈，再借出兩幅土地供政府興建臨時貨物接駁場，集團至今合共借出125萬呎土地支持政府抗疫。

恒地表示，為協助政府保持跨境物資供應，無償借出兩幅分別位於元朗錦壆路及新田惇裕路的土地予政府，分別佔地40萬呎及30萬呎，用作興建臨時貨物接駁場，以支援政府在香港設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁點。

連同集團早前借出的前新田購物城40萬呎土地，以及江夏圍過渡性房屋項目第一期15萬呎土地，在第五波疫情至今，集團於短時間內先後借出四幅土地，合共佔地125萬呎，支持政府推行防疫抗疫措施。

另外，恒基兆業「抗疫基金」宣布增加捐款支援抗疫，集團前後合共捐出約2000萬元購買防疫物資，將透過多個慈善及非政府機構，送贈予前線醫護人員、安老院舍及基層人士等。

恒基兆業地產集團主席李家傑及李家誠表示，過去兩星期聽到社會上不同人士的需要，當中包括前線醫護人員。而基層人士面對物資價格上升，壓力倍增，集團希望可以為他們及其他社會最有需要的人士提供及時的支援。

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