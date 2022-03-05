  • 20°C
香港時間 : 2022305日 (六) 11:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】恒地借出元朗及新田兩幅土地予政府　用作興建臨時貨物接駁場抗疫

Hot Talk 11:16 2022/03/05

分享：

恒地借出元朗及新田土地予政府，用作興建臨時貨物接駁場。

恒地 （00012） 宣佈，再借出兩幅土地供政府興建臨時貨物接駁場，集團至今合共借出125萬呎土地支持政府抗疫。

恒地表示，為協助政府保持跨境物資供應，無償借出兩幅分別位於元朗錦壆路及新田惇裕路的土地予政府，分別佔地40萬呎及30萬呎，用作興建臨時貨物接駁場，以支援政府在香港設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁點。

連同集團早前借出的前新田購物城40萬呎土地，以及江夏圍過渡性房屋項目第一期15萬呎土地，在第五波疫情至今，集團於短時間內先後借出四幅土地，合共佔地125萬呎，支持政府推行防疫抗疫措施。

另外，恒基兆業「抗疫基金」宣布增加捐款支援抗疫，集團前後合共捐出約2000萬元購買防疫物資，將透過多個慈善及非政府機構，送贈予前線醫護人員、安老院舍及基層人士等。

恒基兆業地產集團主席李家傑及李家誠表示，過去兩星期聽到社會上不同人士的需要，當中包括前線醫護人員。而基層人士面對物資價格上升，壓力倍增，集團希望可以為他們及其他社會最有需要的人士提供及時的支援。  

相關文章：

【第五波疫情】恒地「抗疫基金」撥540萬發起「童心共濟」行動　捐兒童發展學習材料、快速測試套裝等

【第五波疫情】恒基集團向安老院舍及基層人士捐1000萬元、先與樂善堂合作　煤氣送300萬抗疫湯包及超市禮券

開啟hket App，閱讀全文

上一篇文章

【虛擬銀行】虛銀再推存款優惠　PAOB 3個月港幣定存0.8厘息、Mox合資格新客最多享1.3厘息

下一篇文章

【美股焦點】愛奇藝進行私募融資集22億　百度有份參投、認購1.65億B類股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【SWIFT】摩通戴蒙：俄羅斯銀行剔出SWIFT或釀「意想不到的後果」
【SWIFT】摩通戴蒙：俄羅斯銀行剔出SWIFT或釀「意想不到的後果」
【美股收市】俄軍攻佔烏最大核電站 道指跌179點 納指挫近1.7%
【美股收市】俄軍攻佔烏最大核電站 道指跌179點 納指挫近1.7%
【烏克蘭戰爭】俄羅斯警告第三次世界大戰將是「核戰」　歐洲股市、美股期貨暫微升　油價升近6%
【烏克蘭戰爭】俄羅斯警告第三次世界大戰將是「核戰」　歐洲股市、美股期貨暫微升　油價升近6%
【港股ADR+夜期】滙豐ADR高港4%越53關　夜期升105點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR高港4%越53關　夜期升105點（不斷更新）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【全民檢測禁足】香港新增55,353宗確診、超越美國昨日感染人數　林鄭：全民檢測會照顧市民日常生活所需
【全民檢測禁足】香港新增55,353宗確診、超越美國昨日感染人數　林鄭：全民檢測會照顧市民日常生活所需
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款