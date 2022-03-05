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【烏克蘭戰爭】第3輪和談料周末舉行 傳普京已確認

環球政治 11:06 2022/03/05

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俄羅斯與烏克蘭日前舉行第二次和談，傳雙方已同意將暫時停火並設人道主義走廊疏散平民。烏克蘭表示，第3輪和談或在周末期間舉行，正等候俄方回覆。俄羅斯總統普京亦有傳確認，和談可能在周末重啟。

【烏克蘭戰爭】俄下議院通過 散播俄軍假信息列刑事罪 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】英女王捐款助烏救災 料動用私己錢 【下一頁】

烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）周五（4日）表示，第3輪和談可能在周六（5日）或後天舉行，雙方正在密切接觸，聲稱等候克里姆林宮的回覆。

然而，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）同日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電。總理辦公室過後表示，普京重申第3輪和談可能在周末重啟。

俄烏第二輪談判周四（3日）於白俄羅斯及波蘭邊境舉行，其時持續約兩個半小時。波多利亞克會後表示對談判結果感到失望，表明烏克蘭未能於是次談判取得所需成果，只能解決設立人道主義走廊這項議題。波多利亞克指俄烏不會全面停火，僅於指定的人道主義走廊地區停火。

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責任編輯：吳漢培

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