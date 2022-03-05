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【虛擬銀行】虛銀再推存款優惠　PAOB 3個月港幣定存0.8厘息、Mox合資格新客最多享1.3厘息

Hot Talk 11:30 2022/03/05

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虛擬銀行近日為吸納存款加大存款年利率，平安壹賬通銀行（PAOB）與Mox近日相繼推出存款優惠。

虛擬銀行近日為吸納存款加大存款年利率，平安壹賬通銀行（PAOB）與Mox近日相繼推出存款優惠，前者上調3個月港幣定存年利率至0.8%，後者向達到指定存款總結餘要求且Mox Card合資格交易滿指定金額的客戶，提供最多1.3%存款年利率。

PAOB公佈，有見早前推出的3個月港幣定存優惠反應熱烈，特別上調3個月港幣定存年利率至0.8%。最低存款為港幣100元，新舊客戶均可享該優惠且不設存款額上限。 以存款50萬港元及敍造3個月定存計算，個人銀行客戶可享利息最多1000港元。

至於Mox則推出「Mox Bonus」及「迎新Bonus」存款推廣優惠。在推廣優惠期內，合資格客戶將可在0.3%基本存款年利率之外享有額外年利率，優惠適用於總計25萬港元或以下的存款。

在「Mox Bonus」推廣下，客戶在即日至3月31日推廣期間完成兩項指定任務，便可由翌日開始獲享額外利率。兩項指定任務分別是維持5萬港元或以上的存款總結餘，以及每月使用Mox Card進行合資格交易滿4,000港元（包括以Mox戶口扣賬或Mox Credit簽賬的交易）。合資格客戶將可在推廣優惠期內，於基本存款年利率之外，在完成任務後翌日享有額外0.7%獎賞存款年利率，即合共可享1%年利率。

另外，即日起至3月31日間，在推廣期內成功開立Mox戶口的新客戶，於開戶後首60日可享「迎新Bonus」的額外0.3%獎賞存款年利率，即合共可享0.6%存款年利率。如新客戶同時完成上述「Mox Bonus」兩項指定任務，更可享有合共1.3%存款年利率。

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