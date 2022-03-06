【NFT】初創Paititi拓NFT交易平台　專攻亞洲市場

非同質化代幣（NFT）近年備受追捧，國際市場上早有不少虛擬資產交易平台如OpenSea、LooksRare等。數碼港培育初創Paititi早於2019年瞄準此發展趨勢，開發加密電子收藏品交易平台，專攻亞洲NFT市場。

據加密數據網站DappRadar最新數據顯示，OpenSea交易總額更已達到226.8億美元（約1,772億港元）

相比去年12月中的130.2億美元（約1,018億港元），交易總額增逾7成，穩站NFT市場「一哥」地位

由藝術品以至NFT賣屋交易等，為虛擬產業發展開拓更多可能性

Paititi聯合創辦人丘銳斌（Arthur）與王儀芳（Kimmy）分享，創立該平台一方面因為有見該市場發展潛力，一方面則留意到市場缺乏中文版本NFT交易平台，於是早年與團隊成員透過創業比賽，投入累計獲得約60萬元的資金開始研發。

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聚焦數碼藝術 至少推百件作品

目前該平台聚焦數碼藝術範疇，首階段夥拍逾20名攝師影及插畫師，預期至少有超過100件作品推出。負責平台開發及技術支援的Arthur表示，預計完善測試版本設計及更新後，於下月正式發布。

他透露，團隊原計劃開發手機應用程式Paititi App，過程耗時大約一年，惟至上架應用程式商店時遇阻，結果需改變方向。

據蘋果的加密貨幣相關規定，現時只有加密貨幣交易平台提供的應用程式，才能向用戶提供加密貨幣收、付款及交易服務。由於其用戶透過平台進行交易時，必須接駁至加密錢包，因此難以在蘋果App Store上架。

於是團隊在去年底進行調整：

轉為開發Mobile friendly（移動裝置格式）的網頁版本作解決方案，並且是更容易使用的『Lite Version』（精簡版本）。目前正進行內部測試及修正。

要於市場上突圍而出，Arthur與Kimmy均認為，該公司需要繼續為平台增加不同特別功能，例如加入社交元素，方便用戶與創作人之間交流互動，打造更完整的生態系統。

研拓數碼娛樂市場 增不同機會

二人還強調：

留意到現時有不少人認為NFT的用處不大，所以團隊將會以增加其utilization value（使用價值）作為平台發展的大目標

例如可以透過增加擴增實境（AR）元素、與遊戲世界流通、開放應用程式介面（Open API）等，帶來更多技術創新，以及連繫到其他元宇宙平台的可能性。

針對未來的技術發展，Arthur指出，隨着市場上的混合實境（MR）及虛擬實境（VR）等科技應用大增，亦有望為平台帶來創新。同時考慮到未來數碼娛樂市場的需求，尤其遊戲公司、知名藝人、娛樂公司等陸續有意開發如3D模型或角色，短片類型NFT，預計將為平台帶來不同機會，引入新作。

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記者：張寶燕

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