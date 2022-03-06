【Switch 2】任天堂Switch 2主機即將面世？　爆料達人拆解外洩Nvidia技術文件

任天堂遊戲機Nintendo Switch推出至今5年，雖然去年有推新款Nintendo Switch OLED，但僅為小部分升級。一眾機迷期待著的Nintendo Switch 2，近日終於傳來新消息，一名爆料達人發現近日遭洩漏的Nvidia「DLSS」技術部分原始碼中，竟有Switch 2的規格資訊。

據爆料達人Kopite7kimi分析原始碼內容，Switch 2規格的可能性，包括提升寫實風遊戲的光線追蹤支援，GPU（圖像顯卡）或許會是基於NVIDIA Ampere GPU的GA10F芯片，以及支援AV1解碼等。

在原始碼中包含一個名為「NVN2」的API，而該API正是任天堂遊戲機正使用的繪圖API。原始碼中提及了「NVN2」，即反映其隱藏著與Switch或其次代產品的相關資訊。

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或採用Ampere GPU GA10F芯片

爆料達人跟據此線索，發現該API已經準備與NVIDIA的Ampere GPU協同運作，即是指任天堂的下一代遊戲機可能會採用該GPU。要用上該GPU架構，還可能會獲得光線追蹤支援，令任天堂的寫實風遊戲，在光影方面表現獲得提升。

此外，原始碼中也提到了T234/ T239 SoC芯片，Kopite7kimi認為，這些芯片就是下一代Switch所使用的芯片型號。

其中，T234 SoC或會採用Ampere GPU架構的芯片，據說將具備2,048個CUDA核心，以及12x ARM Cortex-A78AE（Hercules）64位元核心。T239的規格則估計更強，惟具體內容還有待驗證，僅得悉GPU或許會是基於Ampere GPU的GA10F芯片。

支援AV1解碼

另外，Switch 2或許會支援AV1解碼。AV1是一種新的視訊編碼器格式，相比於 H.265 在同樣的畫質下提供更佳的數據壓縮比，可省下30%的空間與流量，並可降低串流影視的網路流量，或是在同樣流量下提供更高的畫質。惟Switch 2的開發進度、規格內容等細節仍有仍任天堂正式公布。

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責任編輯：張寶燕

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