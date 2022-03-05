【FinTech】保監局推進一步措施　以便網上購買壽險產品

▲ 保監局推進一步措施，以便網上購買所有人壽保險產品。

保監局指因應最新的疫情發展，3月4日向所有獲授權的人壽保險公司發出通函，宣布推出進一步便利措施，開放以網上渠道分銷所有人壽保險產品，以滿足潛在投保人對各類型保險產品的需求，並減低銷售過程中的感染風險。

進一步的便利措施包括延長臨時便利措施至今年9月30日、擴大保險科技沙盒使用範圍至所有人壽保險產品，以及設立快速通道以供申請遙距投保沙盒。

保監局容許延長以非面對面方式來銷售特定保障型保險產品的臨時便利措施至9月30日，而涵蓋的產品範疇和執行細節則維持不變。

至於擴大保險科技沙盒使用範圍至所有人壽保險產品，保監局指為滿足公眾對保障型保險產品愈趨殷切的需求和促進普惠金融，將容許所有人壽保險產品，包括投資相連壽險計劃產品，透過該局審批的遙距投保沙盒作銷售。保監局強調，所有現行對銷售投連壽險產品的規定仍然生效並必須適當遵守。目前已設有保監局審批的遙距投保沙盒的保險公司，毋須再就擴大使用範圍提交新申請。

可毋須錄音錄影透過遙距投保沙盒銷售

此外，所有可以透過臨時便利措施銷售的產品，亦可在毋須錄音或錄影的情況下，透過遙距投保沙盒銷售，但在銷售時須向客戶清晰披露產品的重要資料，而相關保單的冷靜期亦須延長至不少於30日。

保監局又指，已設立一條快速通道，以加快處理目前沒有遙距投保沙盒，並希望以視像會議形式銷售人壽保險產品的保險公司申請。這些保險公司亦可考慮使用由香港保險業聯會於2020年9月設立的共享虛擬銷售平台。 該平台已獲保監局預先審核，有助縮短審批相關申請的時間。

保監局表示，將繼續因應疫情變化，檢視便利措施的安排。 保監局執行董事（長期業務）許美瑩指，推出進一步的便利措施旨在滿足潛在投保人保障的需要，同時遙距投保可避免在購買人壽保險產品時的感染風險。

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