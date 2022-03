【無與輪比@iM網欄】電動車新勢力 換電是否電車的未來？

在剛過去的周一,在美國上市、被稱為「電動車新勢力」之一的蔚來(NIO)表示,已獲得香港交易所的批准,將通過介紹形式在香港上市,並計劃在3月10日起交易;與此同時,公司亦已申請在新加坡上市。

筆者無意在此從資本市場角度拆解蔚來之第二上市,反而希望從車企角度,談一下這家車廠。蔚來其中一個賣點,是換電技術、電池租用服務(Baas),以及自動駕駛技術與自動駕駛訂閱服務(ADaas),公司主要市場在中國內地,產品定位為中階,售價介乎32.8萬至46.8萬人民幣。

筆者接觸的朋友,很多都對其換電技術有驚為天人之感——無他,香港駕電動車最大的挑戰就是充電,解決得了,得心應手;反之如果住處或公司無法充電,便「交都有得打」。據蔚來指,其換電技術擁有逾1200項專利,其所有型號的車輛均支援換電,車主用相當於油站入油的時間,便可替換電池,這比目前香港市場上最快的Tesla SC V3,快極也須半小時才可充滿八成電的速度強太多。

除了充電問題,很多對電動車有疑慮的朋友,也會擔心電池的損耗問題,生怕新車落地幾年之後,電池效能下降,換電費用高昂。而由廠方提供的「以電換電」以及電池租用服務,相對便少了一重擔心。截至去年底,蔚來在內地便有777座換電站,覆蓋183個城市。

然而作為駕駛者,筆者倒會擔心,由於電池屬可替換式,意味車子底盤便有經常裝拆的組件,這對車架固定部分的剛性要求便格外地高,如此一來製造成本亦會更高,同時亦會增加車重,以車長5米的ES8為例,其淨重便逾2400kg,比車長4.8米的Model Y 重20%;此外,換電站的建設成本亦較充電樁為高,其第二代換電站,成本便逾150萬人民幣,儘管這已比初代的400萬人民幣為低,但亦無可避免地須轉嫁買家。長遠而言,換電是否比充電更適合電動車的發展與普及,大概須視乎這是否為眾多車廠所受落,可暫時而言,內地龍頭的比亞迪、Tesla、五菱等車廠,亦無意推出換電型號,渴望座駕換電的車主,大概仍須等等。

作者 _ 陳政深簡介:

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者,自少喜愛汽車,由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車,有「轆」的便有興趣,年幼時夢想是駕駛重型垃圾車,退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、 15 及 16 類以外的所有牌照。希望透過本欄,與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

