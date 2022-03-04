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【太古系】太古地產夥國企發展西安「太古里」　料項目總資本承擔70億人幣

股市 23:06 2022/03/04

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【太古系】太古地產夥國企發展西安「太古里」　料項目總資本承擔70億人幣

太古股份 （00019） （00087） 及太古地產 （01972） 發聯合公告指，太古地產將與國企西安城桓文化投資發展組建合營公司，競投西安市碑林區項目宗地的土地使用權，合營公司的註冊資本將爲36.54億元（人民幣，下同），太古地產出資25.58億元，持有70%股權。

值得留意是，若成功競得土地，考慮土地獲取、建設和其他附帶成本後，太古地產稱，料向合營公司項目的總資本承擔約70億元；太古實體擬以太古地產的內部資源或銀行信貸支付有關的資本承擔額。

太古地產指，項目宗地坐落於西安市碑林區俗稱為小雁塔歷史文化片區的街區。項目宗地為指定作商業用途的總佔地面積約為 11.99萬平方米的土地，土地使用權期限為 40 年。

太古地產：項目包括商業及零售物業、酒店等 並符合主要業務策略

按照目前的規劃，項目宗地將建設為一個由商業及零售物業、商業公寓、酒店、 服務式公寓、文化設施、地下車位及其他配套設施組成的綜合用途的開發項目。 

太古地產稱，交易符合太古地產在市區升級改造過程中建設和擁有綜合用途的開發項目， 持續創造長遠價值的主要業務策略之一。項目宗地位於西安市中心，與熱門的小雁塔和西安博物院所在的園林景區相毗鄰。

太古地產又解釋，項目將在西安其中一個最重要的歷史文化地標上打造世界一流的建築群，預計建成後將成爲西安的主要商圈，交易亦符合太古地產繼續以香港和中國內地市場為重點的另一個主要業務策略。

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港股 太古地產（01972） 太古股份公司 A（00019） 太古股份公司 B（00087）

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