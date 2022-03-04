【跟錢家學理財@iM網欄】香港理財月﹕理財要實力，自己先增值

持續的2019冠狀病毒病疫情為經濟環境帶來挑戰，投委會呼籲公眾善用投委會的免費教育資源，以提升財務健康及抗逆能力。投委會於3月1日推出「香港理財月2022」，冀全港市民認識及早規劃財務及投資者教育的重要性，並以「理財要實力，自己先增值」為主題，為不同階層市民提供免費活動及資源，協助他們掌握所需的投資及理財知識與技能，以作出明智的財務決定。

半數香港受訪市民疫情下收入減少

投委會在去 年底進行「金融理財知識和能力研究」，調查疫情對香港人財務管理和理財知識和能力水平的影響。調查顯示，五成一受訪者反映他們的家庭收入在疫情下減少，而41% 受訪者表示要減少儲蓄。逾八成受訪者表示疫情下他們不得不調整消費習慣，變得更為審慎。近七成受訪者表示要削減每月支出，37% 受訪者更頻繁地格價，34% 受訪者取消或推遲購買大額物品。有47%受訪者表示有訂立長遠財務目標，較 2019 年的 54%為低。

為應對市場變化，近八成受訪者表示願意接收財務知識，以緊貼市場上的新興趨勢及發展，更有三成半受訪者表示正積極學習，當中以成熟在職人士（30至49歲）最為積極，其次為在職年輕人及準退休人士（50歲或以上）。

理財月免費活動適合各個階層

「香港理財月2022」提供多元化的投資者和理財教育學習機會，讓他們了解理財的不同範疇，包括金錢概念、規劃預算、財務策劃、投資、保險保障和防範騙局及詐騙行為等，適合各階層市民，由幼稚園學生到長者參加。重點項目包括：

網上理財問答遊戲測試年輕人對個人理財的認識，以及協助小學生學習基本的金錢管理概念。

「我信我理財」全港中學生徵文比賽誠邀中學生透過寫作，思考如何透過妥善理財和生涯規劃去達成個人目標，強化他們對財務管理的認識、技巧和自信。

「全港理財爭霸戰2022」讓中學生認識綠色及可持續金融發展，及妥善管理個人財務，活動由教育局、香港金融管理局及持份者舉辦。

網上講座討論有關綠色和可持續投資機會、疫情下的財務及退休策劃；強制性公積金計劃管理局會討論強積金投資及退休策略，保險業監管局則會講解不同人生階段的保險需要。

財務健康教育計劃協助僱主安排予僱員實用理財工具及講座，主題涵蓋財務策劃和退休策劃。

培訓工作坊協助社工掌握所需的理財知識和技能，成為社區中的理財導師。

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