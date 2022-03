【千手公關@iM網欄】撲藥「瘋」 蓮花青瘟膠囊

是我良久沒有看電視大驚小怪嗎?

前兩天晚上打開電視機,看到螢幕畫面是近期無人不識的中成藥蓮花青瘟膠囊廣告,歷時大約5秒。廣告不花巧,就是怕你看不清楚,把產品的盒子在鏡頭前放到大無可大,讓你看清楚他的成效,也讓你認清香港認可的版本(皆因早前有另一版本在港出售,但是卻未在香港藥物註冊名單上註冊)。

由小到大,每有感到不適,除了直接去求醫之外,通常在病發初期也會先服成藥;而每個人在家中相信或多或少也會有一些中西成藥,俗語所謂「看門口」。除此之外,除了抗生素是一定要把五天或七天的療程食完,家中還有一些傷風咳和退燒藥是之前看過醫生沒吃完而留下的,通常我也會把它留一年半載以備不時之需。

這次新冠疫情第五波爆發,個案每日已幾何級數上升,真的令人聞風喪膽。想不到在這波疫情,市民雖然不用再撲口罩,卻要撲藥物!而蓮花靑瘟膠囊也成為了這次撲藥「瘋」的大紅人!

其實疫情爆發之初,已有聽朋友說這藥的成效,但是未殺到埋身,總是愛理不理。這又令我想起03年沙士,當時有內地同事在辦公室用板藍根開水淨化空氣,也服用其成藥。雖然香港當時沙士疫情也十分嚴重,但板藍根在香港並沒有像現在的蓮花靑瘟膠囊般受追捧或搶購。現時,除非你有認識朋友代購,否則一般市民根本難以在市面求得蓮花青瘟膠囊。

看到蓮花青瘟膠囊的電視廣告,又讓我不禁回想市場推廣101:究竟品牌產品落廣告是為了什麼?推廣品牌本身?透過品牌推廣而帶動銷售?

過去兩年多,香港每一個市民可真是為新冠而疲於奔命。先是撲酒精丶滴露和撲口罩,每聽到一些不確定新聞便全民皆兵,恐慌性囤積家庭日常用品和食品,想不到今天是撲新鮮蔬菜肉類,撲蓮花青瘟膠囊丶必理痛,甚至是血氧量機丶快速測試包……

請還原基本步,在盲腸貨之餘,問一問自己,你接種了疫苗沒有?做好防禦措施沒有?心安便人定,其他就隨緣吧!

作者 _ 也許(馮加宜)簡介:

資深公關人,曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業,身經百戰,加上天生充滿好奇心,愛玩、吃、愛探索新事情,希望透過文字與大眾分享所見所聞,也為未來公關人提供一點啟示。

更多千手公關 @ 也許的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!