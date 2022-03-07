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【千手公關@iM網欄】撲藥「瘋」 蓮花青瘟膠囊

名人薈萃 08:01 2022/03/07

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是我良久沒有看電視大驚小怪嗎？

前兩天晚上打開電視機，看到螢幕畫面是近期無人不識的中成藥﻿蓮花青瘟膠囊廣告，歷時大約5秒。廣告不花巧，就是怕你看不清楚，把產品的盒子在鏡頭前放到大無可大，讓你看清楚他的成效，也讓你認清香港認可的版本（皆因早前有另一版本在港出售，但是卻未在香港藥物註冊名單上註冊）。

由小到大，每有感到不適，除了直接去求醫之外，通常在病發初期也會先服成藥；而每個人在家中相信或多或少也會有一些中西成藥，俗語所謂「看門口」。除此之外，除了抗生素是一定要把五天或七天的療程食完，家中還有一些傷風咳和退燒藥是之前看過醫生沒吃完而留下的，通常我也會把它留一年半載以備不時之需。

這次新冠疫情第五波爆發，個案每日已幾何級數上升，真的令人聞風喪膽。想不到在這波疫情，市民雖然不用再撲口罩，卻要撲藥物！而﻿蓮花靑瘟膠囊也成為了這次撲藥「瘋」的大紅人！

其實疫情爆發之初，已有聽朋友說這藥的成效，但是未殺到埋身，總是愛理不理。這又令我想起03年沙士，當時有內地同事在辦公室用板藍根開水淨化空氣，也服用其成藥。雖然香港當時沙士疫情也十分嚴重，但板藍根在香港並沒有像現在的蓮花靑瘟膠囊般受追捧或搶購。現時，除非你有認識朋友代購，否則一般市民根本難以在市面求得蓮花青瘟膠囊。

看到蓮花青瘟膠囊的電視廣告，又讓我不禁回想市場推廣101：究竟品牌產品落廣告是為了什麼？推廣品牌本身？透過品牌推廣而帶動銷售？

過去兩年多，香港每一個市民可真是為新冠而疲於奔命。先是撲酒精丶滴露和撲口罩，每聽到一些不確定新聞便全民皆兵，恐慌性囤積家庭日常用品和食品，想不到今天是撲新鮮蔬菜肉類，撲蓮花青瘟膠囊丶必理痛，甚至是血氧量機丶快速測試包……

請還原基本步，在盲腸貨之餘，問一問自己，你接種了疫苗沒有？做好防禦措施沒有？心安便人定，其他就隨緣吧！

作者_也許（馮加宜）簡介：
資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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撰文 : 也許（馮加宜）

欄名 : 千手公關

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