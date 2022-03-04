▲ 【Fintech】智能投資初創AQUMON宣布增設上海辦公室 拓華東地區數字化財富管理業務

本地智能財富管理初創AQUMON弘量智投近日宣布，在上海開設新的辦公室，公司計劃在華東地區進一步發展數字化財富管理的金融科技生態，同時為AQUMON在繼香港、深圳及新加坡之後在另一個城市展開營運。

AQUMON首席執行官兼聯合創始人雷春然認為，中國財富管理市場的發展潛力巨大，截止2021年底，保守估計有3000萬投資者可投資資產在100萬人民幣以上，並且中產的財富在不斷增長，非常看好中國財富管理市場的未來發展，特別是投資者尋求更加個性化和科學化的投資方案。雷春然認為，進駐上海可更好地加強與內地金融市場和客戶的聯繫

AQUMON的境內投資管理業務2019年成立，獲得了中國證券投資基金業協會（AMAC）頒發的私募投資基金許可證，近年來一直在大幅增長，相關量化策略產品在過去一年中資產管理規模（AUM）有 454%的大幅增長。

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