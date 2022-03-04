【新股IPO】綠茶集團傳下周起進行上市前預路演　擬集資11.7億

消息指，內地網紅餐飲連鎖集團綠茶集團將於下周開始進行預路演，計劃集資1.5億美元（約11.7億港元），聯席保薦人為花旗及招銀國際。

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綠茶集團早於2008年在杭州開設第一間綠茶餐廳，截至最後實際可行日期，目前餐飲網絡包括208間餐廳，覆蓋中國18個省份、4個直轄市及3個自治區。根據諮詢機構數據，若以2020年的收入及餐廳數量而言，綠茶集團是中國第四大休閒中式餐廳運營商。

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此外，資料顯示公司去年首五個月的收入近9.06億元人民幣，按年增長1.1倍，期內利潤為4833.6萬元人民幣，對比2020年同期虧損5660萬元人民幣。

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記者：張以正