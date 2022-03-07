【盈喜盈警】微創醫療跌逾7%　料去年虧損擴大至最多22億元、去年銷售收入錄雙位數增長

▲ 【盈喜盈警】微創醫療料去年虧損擴大至最多22億港元 去年銷售收入錄雙位數增長

微創醫療 （00853） 發盈警，預計去年虧損2.75億至2.85億美元（約21.45億至22.23億港元），2020年同期則為1.91億美元（約14.90億港元）。微創醫療表示，將於3月底前刊發年度業績公告。

微創醫療股價一直反覆向下，今早一度插逾一成，低見18.1元再創近22個月低，現跌7.6%，報18.72元。

微創醫療解釋，去年虧損主要歸因於1）手術機器人業務、心臟瓣 膜等業務借助獨立融資渠道，積極推進研發、註冊、商業化等帶來費用的顯著增加；2）用於海外市場開拓、產品推廣等投入增加；3）微創醫療去年根據股份獎勵計劃授予激勵股票所確認的成本增加；和4）冠脈支架內地集中帶量採購政策帶來的影響。

微創醫療提到，去年銷售收入實現雙位數按年增長，主要歸因於1）大動脈及外周血管介入業務、心律管理業務、神經介入業務、心臟瓣 膜業務的快速市場推廣、2）新產品收入貢獻以及3）新冠疫情恢復帶來的擇期手術量回升。

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