  • 20°C
香港時間 : 2022305日 (六) 01:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長和系】長和獲批逾300億元出售歐洲發射塔 長實長建確認英國電網獲洽購

股樓投資 00:23 2022/03/05

分享：

長和(00001)公布，英國競爭及市場管理局批准集團向Cellnex出售旗下電訊塔業務CK Hutchison Network 在英國的電訊發射塔資產，作價約37億歐元即約324億元的現金和股份。為符合當局的有條件批准，Cellnex須將現有若干發射塔出售予獨立第三方，一旦滿足此條件，長和與Cellnex將盡快完成此項交易。長和周五收報52.9元，逆市上升0.7%。

【高息股】太古地產與國企合作 發展西安太古里項目  詳情請看【下一頁

長和聯席董事總經理霍建寧指，很高興交易最終獲英國競爭及市場管理局批准放行，交易為股東釋放集團的電訊資產價值，提高營運效率，並有助加快推出5G網絡的步伐，惠及全英國的消費者。英國的電訊發射塔資產優質，現在加上當地優秀的合作夥伴的協助，其流動電訊網絡將更上一層樓。

【港交所388】港交所績後 大行最新評級和目標價一覽  詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

另一方面，外電報道由長實(01113)、長建(01038)和電能(00006) 共同持有的英國電網項目UK Power Network ，獲麥格理及私募基金KKR (美：KKR)牽頭的財團洽購，外電亦報道，洽購方對UK Power Network 的估值，高達1,560億元。長實、長建及電能周五晚表示，確認接獲有關表示可能購入 UK Power Network的部分或全部權益的意向，並未就該意向作出充分評估，目前無法確定會否達成任何協議或有進一步發展。

同場加映  【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

長和（00001） 港股

下一篇文章

【高息股】太古地產與國企合作 發展西安太古里項目
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款