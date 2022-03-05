【長和系】長和獲批逾300億元出售歐洲發射塔 長實長建確認英國電網獲洽購

長和(00001)公布，英國競爭及市場管理局批准集團向Cellnex出售旗下電訊塔業務CK Hutchison Network 在英國的電訊發射塔資產，作價約37億歐元即約324億元的現金和股份。為符合當局的有條件批准，Cellnex須將現有若干發射塔出售予獨立第三方，一旦滿足此條件，長和與Cellnex將盡快完成此項交易。長和周五收報52.9元，逆市上升0.7%。

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長和聯席董事總經理霍建寧指，很高興交易最終獲英國競爭及市場管理局批准放行，交易為股東釋放集團的電訊資產價值，提高營運效率，並有助加快推出5G網絡的步伐，惠及全英國的消費者。英國的電訊發射塔資產優質，現在加上當地優秀的合作夥伴的協助，其流動電訊網絡將更上一層樓。

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另一方面，外電報道由長實(01113)、長建(01038)和電能(00006) 共同持有的英國電網項目UK Power Network ，獲麥格理及私募基金KKR (美：KKR)牽頭的財團洽購，外電亦報道，洽購方對UK Power Network 的估值，高達1,560億元。長實、長建及電能周五晚表示，確認接獲有關表示可能購入 UK Power Network的部分或全部權益的意向，並未就該意向作出充分評估，目前無法確定會否達成任何協議或有進一步發展。

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