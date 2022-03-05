【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥的葬禮儀式簡易 生與死只用麻布包紮身體

記得有次聽穆罕默德說，摩洛哥的喪禮非常簡單，尤其是在沙漠，如晚上有親人在家中過身，將在第二天晚上前下葬。

而家裹的親人會幫屍體抹身清潔身體，只用白色的麻布包紮，待第二天出殯時將遺體抬出，而這些的負責抬遺體的不乏親朋戚友，沒有特定的人，他們從心自願幫忙。

我好奇的追問，在家中過身，沒有警察來查問，麻布又從那裹來，亦從不見有出售殯儀用品的商店等。

穆罕默德解釋，當地人如不是在醫院或交通意外去世，他們相信上天拿走他的生命，故不須報警，亦不須解剖瞭解死因。

他們只用麻布包着屍體安葬，沒有棺木，直接入土長眠，只是通知親朋戚友看死者最後一面，隨即下葬，因為沙漠天氣浩熱，屍體不能在沒有冷藏及防腐的情況下放置太久。

不過，若是在醫院離世的，就有棺木，因為，大部分死者身體有用的器官被醫院取走，給有需要等待器官移植的病人，所以醫院提供棺木給死者。

而大部分家庭也有放存麻布，他們習慣購買數匹麻布，會分給鄰居及親友。因為麻布除喪事用途外，剛出世的嬰兒也用麻布包紮着的，基本上家家戶戶也有麻布；況且，他們生與死迎及送也是一樣，只用麻布包紮着身體，來的走的身無一物。

穆罕默德展示兩張相片說，埋葬屍體的位置，只是在地下挖空一個長方形形狀，原來他們將屍體「側放」安葬，葬禮就結束了。

不過他說，若外國人在摩洛哥離世，處理情況就不一樣了，必須通知警察局調查及領事館，事情變得複雜了。

記得有次，我們開車到Erfoud (艾夫)城鎮，差不多到達時，從遠處看見路口，有一群人向前行，；此刻，穆罕默德將車轉往山路走，當車駛入Erfoud 時，我回頭看，原來有白事進行，這眾人是送別死者最後一程!

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