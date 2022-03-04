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【高息股】太古地產與國企合作 發展西安太古里項目

股樓投資 22:50 2022/03/04

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一直傳聞會於內地西安開發新項目的太古地產(01972)終落實這消息。公司宣布，將與西安曲江新區管理委員會旗下國企西安城桓文投，合作發展西安太古里項目。項目位於陝西省西安市碑林區小雁塔歷史文化片區，是太古地產於內地的第七個發展項目。以總代價25.75億元人幣成功投得西安市碑林區一宗商業用地的開發權。

合作雙方將成立合資公司，把用地發展為零售主導的綜合項目西安太古里。太古地產及西安城桓文投將分別持有該項目70%及30%權益。該新項目的總投資額預計約為100億元人幣。西安太古里將發展成以零售主導的項目，採用低密度、開放式的創新建築設計布局，包括零售商場、文化設施、高尚酒店、服務式公寓和商業公寓等豐富業態，預計項目地上和地庫總樓面面積為269,218平方米。太古地產預計，項目將於2025年底落成。

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太古地產過去一年接連在內地進行新投資。除了西安，公司去年亦分別宣布在廣州荔灣及上海靜安張園，開發商業項目。

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撰文 : 李尚毅

太古地產（01972） 港股

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