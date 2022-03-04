【新股IPO】金茂服務816下周掛牌 擬以招股價上限8.14元定價

消息指，將於下周四（10日）掛牌的物管股金茂服務（新上市編號：00816），將以招股價上限8.14元定價，集資8.2億元。該股是次計劃全球發售1.01億股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成；招股價介乎每股7.52至8.14元，每手500股計， 一手入場費4111.02元；聯席保薦人為中金及滙豐。

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金茂服務為內地高端物業管理及城市營運服務提供商，是次上市共引入Keltic、康力電梯、廣東科順、富匯資本及千合基金為基石投資者，合共認購6.46億元公司股份。

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集資所得，其中約55%將用於有選擇地物色與從事物業管理、城市營運服務及/或社區營運的公司的戰略投資及收購機會，並用於擴大業務規模及鞏固行業地位；約22%用於升級智慧管理服務系統及智慧社區以及智慧城市解決方案的發展；約13%用於進一步開發社區增值服務，以使服務產品多元化並提升盈利能力；約10%用於營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正