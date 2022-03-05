【玄人‧峰語@iM網欄】「棄命從殺」 七政四餘去解讀目前香港困局

早在幾期之前，我在本欄指出今年立春八字為「棄命從殺格」，情況好比一個人被山賊虜劫到山寨中，不能反抗及自由自在地活動，而要生存，就只有順從他的旨意，被動地求生。當其時收到不少朋友的查問，究竟是怎麼一回的局面? 答案其實也不用我多說，現在我們所面對一切客觀條件，正好告訴大家什麼叫「棄命從殺」了——壬寅虎年開局不久，烏克蘭戰事引發世界錯綜複雜的局面，令人人不知所措。雖然我們身在遠方的香港好像是隔岸觀火，但還未計算各國之間問題引發更差的可能。至於香港疫情失控，更是貼身難搞的問題，我們曾幾何時見過市面蕭條，人們普通想外出吃頓飯、打工仔想正常返工，也是一件難如登天的事情。



當然，很多人問我，我們還要多久面對這種局面? 幾時可以回到昔日光景?如果用另一工具「七政四餘」去看目前香港的局勢，更加會白為何這幾年香港會變得如此陌生。一直以來，大家對西洋占星或古印度佔星的神準都為之敬服，其實中國的「七政四餘」(又稱果老星宗)也是有同樣功能，因為大家都是以太陽系星體對地球磁場差生的互動及影響，從而去斷一個地方(要看經緯度)的事情。圗一是香港97年回歸的「七政四餘」星盤，詳細內容暫不去解說，反而大家可以留意圖二的資訊。圖中所見，當香港行度至2019年時，正是過宮的一年(即由子宮步入丑宮，橫過黑線)，而星盤跟八字、斗數一樣，大凡過宮過度 (像八字、斗數的交運)，都會處於一個交接狀態，都是會動盪不安。問題是，當香港步入丑宮時，大家見到有一粒木星 (紅色的木)處於宮中，要知道，丑五行為土，但土宮遇上木星，形成木尅土的現象，因此2019年開始，香港已進入受制的時空。



大家再細看圖二的資訊，今年是2022年，香港出現兩個特別的情況：1) 由廿八星宿的「虛日」度走進「女土」度(七政的運程是按天上廿八星宿去分28個度，每一度都有自己的五行特性)，也正正是我上文提到的交運度，本身又再處於動盪不安的狀態。2) 2022年的行度中，丑宮中的木星當頭尅著，加上「女土」度本身五行為土，出現了宮位、度位都慘受木尅土之象。這裡，還未計算流年木星尅土之象 (圖二只是先天盤之象而已)，而加上流年八字「棄命從殺」，可想而知為何今年香港所受的壓力如斯巨大。整體而言，香港仍要多捱一兩年。這種大象，我們宏觀上是沒法改變，但卻可以微觀去調節去迎合大環境，不是坐定定等殺到來的。可惜，這幾年香港的「人為」問題，將敗象更加催化。

作者 _ 奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語 @ 奇峰的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機！