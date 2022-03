【玄人‧峰語@iM網欄】「棄命從殺」 七政四餘去解讀目前香港困局

早在幾期之前,我在本欄指出今年立春八字為「棄命從殺格」,情況好比一個人被山賊虜劫到山寨中,不能反抗及自由自在地活動,而要生存,就只有順從他的旨意,被動地求生。當其時收到不少朋友的查問,究竟是怎麼一回的局面? 答案其實也不用我多說,現在我們所面對一切客觀條件,正好告訴大家什麼叫「棄命從殺」了——壬寅虎年開局不久,烏克蘭戰事引發世界錯綜複雜的局面,令人人不知所措。雖然我們身在遠方的香港好像是隔岸觀火,但還未計算各國之間問題引發更差的可能。至於香港疫情失控,更是貼身難搞的問題,我們曾幾何時見過市面蕭條,人們普通想外出吃頓飯、打工仔想正常返工,也是一件難如登天的事情。



當然,很多人問我,我們還要多久面對這種局面? 幾時可以回到昔日光景?如果用另一工具「七政四餘」去看目前香港的局勢,更加會白為何這幾年香港會變得如此陌生。一直以來,大家對西洋占星或古印度佔星的神準都為之敬服,其實中國的「七政四餘」(又稱果老星宗)也是有同樣功能,因為大家都是以太陽系星體對地球磁場差生的互動及影響,從而去斷一個地方(要看經緯度)的事情。圗一是香港97年回歸的「七政四餘」星盤,詳細內容暫不去解說,反而大家可以留意圖二的資訊。圖中所見,當香港行度至2019年時,正是過宮的一年(即由子宮步入丑宮,橫過黑線),而星盤跟八字、斗數一樣,大凡過宮過度 (像八字、斗數的交運),都會處於一個交接狀態,都是會動盪不安。問題是,當香港步入丑宮時,大家見到有一粒木星 (紅色的木)處於宮中,要知道,丑五行為土,但土宮遇上木星,形成木尅土的現象,因此2019年開始,香港已進入受制的時空。



大家再細看圖二的資訊,今年是2022年,香港出現兩個特別的情況:1) 由廿八星宿的「虛日」度走進「女土」度(七政的運程是按天上廿八星宿去分28個度,每一度都有自己的五行特性),也正正是我上文提到的交運度,本身又再處於動盪不安的狀態。2) 2022年的行度中,丑宮中的木星當頭尅著,加上「女土」度本身五行為土,出現了宮位、度位都慘受木尅土之象。這裡,還未計算流年木星尅土之象 (圖二只是先天盤之象而已),而加上流年八字「棄命從殺」,可想而知為何今年香港所受的壓力如斯巨大。整體而言,香港仍要多捱一兩年。這種大象,我們宏觀上是沒法改變,但卻可以微觀去調節去迎合大環境,不是坐定定等殺到來的。可惜,這幾年香港的「人為」問題,將敗象更加催化。

作者 _ 奇峰簡介:

