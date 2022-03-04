【在線教育】京東物流教育與新東方在線簽署合作　推動職業教育業務發展

▲ 京東物流教育與新東方在線簽署合作 推動職業教育業務發展

京東物流 （02618） 旗下的京東物流教育，與新東方在線 （01797） 簽署戰略合作協議，雙方未來將在未就業市場、再就業市場、遊學市場、國際教育市場等方面開展深入合作，共同推動職業教育高質量發展。

內地政府去年先後出台多項政策，鼓勵企業舉辦職業教育，京東物流教育表示，會將在5G、人工智能、大數據、雲計算及物聯網等十餘年積累沉澱的自動化、數字化及智能化的能力，以及在一體化供應鏈、智能物流等方面的最佳實踐，轉化為教育產品，推動職業人才培訓創新，打造產教融合新典範。

據悉，是次合作京東物流教育和新東方在線，將基於雙方佈局的教育市場，鏈接職業院校、本科院校，共同推進高新技術產業研究院、產業學院建設，實現人才培養模式創新、「雙師型」隊伍建設、科研成果轉化，提升就業質量。

除此以外，雙方將重點在跨境電商、無人機教育領域開展課程建設、教育服務等合作，共同推進企業遊學、院校師資遊學、營地遊學教育等業務，共創知識型、創新型、復合型人才培養生態系統。

相關文章：【京東9618】京東斥5.46億美元增持即時配送平台「達達」 交易已獲監管批准、料2月底完成

【異動股】新東方在線彈高12% 中期虧損收窄至約4億人幣 僱員大幅減少逾八成